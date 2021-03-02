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- Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısı oldu
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısı oldu
Zelenskiy, askerlerle cephede yaptırdığı aşının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
- AA
- 02.03.2021 - 14:55
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısı yaptırdı.
Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşıyı Donbas cephesinde askerlerle yaptırdığını belirtti.
AŞI OLDUKTAN SONRA MESAJ PAYLAŞTI
Oxford/AstraZeneca aşısı yaptırdığını aktaran Zelenskiy, "Aşı, tekrar kısıtlamalar olmadan yaşamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.
Ukrayna'da koronavirüse karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanmıştı.
Ülkede son 24 saatte 5 bin 336 kişide koronavirüse rastlandı.