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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısı oldu

    Zelenskiy, askerlerle cephede yaptırdığı aşının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.
    • AA
    • 02.03.2021 - 14:55
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    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısı oldu

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısı yaptırdı.

    Zelenskiy, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, aşıyı Donbas cephesinde askerlerle yaptırdığını belirtti.

    AŞI OLDUKTAN SONRA MESAJ PAYLAŞTI

    Oxford/AstraZeneca aşısı yaptırdığını aktaran Zelenskiy, "Aşı, tekrar kısıtlamalar olmadan yaşamamızı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna'da koronavirüse karşı kitlesel aşılama çalışmalarına geçen hafta başlanmıştı.

    Ülkede son 24 saatte 5 bin 336 kişide koronavirüse rastlandı.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısı oldu #1

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, koronavirüs aşısı oldu #2

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