Petrol
111.23
-0.07%
Euro
15.84
-0.07%
Dolar
14.61
0.04%
Altın
927.09
0.00%
Borsa
2475
0.61%
Bitcoin
594.739
-0.12%
BTXN Coin
31.12
-0.92%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Hafif yağmur 11 C

    Ukrayna, G7'den 50 milyar dolar istedi

    Zelensky'nin ekonomi danışmanı, G7 ülkelerinden mali yardım talebinde bulunduklarını söyledi.
    • 17.04.2022 - 14:11
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 14:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna, G7'den 50 milyar dolar istedi

    Ukrayna ekonomisi, Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle zor günlerden geçiyor.

    Rus güçlerinin saldırılarında ülkedeki askeri ve sivil altyapı ağır hasar aldı.

    Birçok ülke için buğday ve tahıl kaynağı olan Ukrayna, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7'den maddi yardım talebinde bulundu.

    50 milyar dolarlık mali destek talebi

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ekonomi danışmanı Oleh Ustenko, G7 ülkelerinden 50 milyar dolarlık mali destek istediklerini duyurdu.

    Tahvil ihracı gündemde

    Reuters'ın haberine göre; Ustenko ayrıca, önümüzdeki altı ay boyunca savaşa bağlı bütçe açığının kapatılmasına yardımcı olması için yüzde 0 kuponlu tahvil ihraç etmeyi düşündüklerini dile getirdi.

    Aynı Ukraynalı yetkili, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, bu seçeneklerin aktif olarak tartışıldığını sözlerine ekledi.

    Ukrayna, G7 den 50 milyar dolar istedi #1


    İlginizi Çekebilir

    Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında yok
    Futbol

    Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında yok

    İtalyan basını: Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor
    Transfer dosyası

    İtalyan basını: Vedat Muriç Süper Lig'e dönüyor

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu
    Kadın ve kadın

    Saç Dökülmesini önlemenin 4 mucize yolu

    Görüş Bildir