Ukrayna, G7'den 50 milyar dolar istedi

Zelensky'nin ekonomi danışmanı, G7 ülkelerinden mali yardım talebinde bulunduklarını söyledi.

Ukrayna ekonomisi, Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle zor günlerden geçiyor.

Rus güçlerinin saldırılarında ülkedeki askeri ve sivil altyapı ağır hasar aldı.

Birçok ülke için buğday ve tahıl kaynağı olan Ukrayna, Almanya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7'den maddi yardım talebinde bulundu.

50 milyar dolarlık mali destek talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky'nin ekonomi danışmanı Oleh Ustenko, G7 ülkelerinden 50 milyar dolarlık mali destek istediklerini duyurdu.

Tahvil ihracı gündemde

Reuters'ın haberine göre; Ustenko ayrıca, önümüzdeki altı ay boyunca savaşa bağlı bütçe açığının kapatılmasına yardımcı olması için yüzde 0 kuponlu tahvil ihraç etmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Aynı Ukraynalı yetkili, bir televizyon kanalına verdiği demeçte, bu seçeneklerin aktif olarak tartışıldığını sözlerine ekledi.