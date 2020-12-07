Ukrayna ile Türkiye'den, roket fırlatma aracı üretimi görüşmesi

Ukrayna ile Türkiye'den, roket fırlatma aracı üretimi görüşmesi

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Uruskiy, Ankara ile yürütülen görüşmelerden bahsetti.

Ukrayna ile Türkiye arasında, savunma sanayisinde iş birliğini ilerletme konusundaki temaslar devam ediyor.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Endüstrilerden Sorumlu Bakan Oleg Uruskiy, Türkiye ile roket fırlatma aracı üretimini görüştüklerini ifade etti.

ROKET FIRLATMA ARACINDA ORTAK ARAYIŞI

Uruskiy, Ukrayna medyasına verdiği röportajda, geçen hafta Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile birlikte gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Roket fırlatma aracı üretimi konusunda ciddi ortaklar aradıklarını ifade eden Uruskiy, bu konuda Türkiye ile görüştüklerini kaydetti.

Oleg Uruskiy

"İHA VE UÇAK MOTORU KONULARINDA İMZAYA YAKINIZ"

Uruskiy, ziyaret sırasında önceden konuşulmuş projeleri ele aldıklarını aktararak, özellikle İnsansız Hava Aracı (İHA) ve uçak motoru konularında daha önemli kontratların imzalanmasına çok yakın olunduğunu dile getirdi.