Ukrayna: MIDVOLGA-2 tankeriyle hiçbir ilgimiz yok

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü George Tykhyi, ABD merkezli X platformundan yaptığı paylaşımda, MIDVOLGA-2 tankerine yönelik saldırıya ilişkin Rusya’nın iddialarını reddetti.

Tykhyi, olayla hiçbir bağlantılarının olmadığını belirterek Rusya’nın açıklamalarını “propaganda” olarak nitelendirdi.

"BU SALDIRIYLA HİÇBİR İLGİMİZ YOK"

Sözcü Tykhyi, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Ukrayna'nın bu olayla hiçbir ilgisi yoktur ve Rus propagandasının bu iddialarını kesin olarak reddediyoruz.”

Tykhyi ayrıca, Rusya’dan Gürcistan’a Türkiye’nin serbest ekonomik bölgesi üzerinden gittiği iddia edilen rotanın mantık dışı olduğunu savundu. Söz konusu güzergâhın, “Rusya’nın planlı bir kurgusuna işaret edebileceğini” ifade etti.

RUSYA: "TANKERE İHA İLE SALDIRILDI"

Rusya Deniz ve Nehir Taşımacılığı Ajansı (Rosmorflot), MIDVOLGA-2 tankerinin Karadeniz’de TSİ 08.00 sıralarında bir İHA tarafından hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, gemide ciddi bir hasar oluşmadığı ve üst yapıda yalnızca hafif hasar meydana geldiği belirtildi.

Geminin su almadığı, kendi imkânlarıyla Sinop Limanı’na doğru ilerlediği ve mürettebatta yaralı bulunmadığı aktarıldı.

TÜRKİYE'DEN AÇIKLAMA: "GEMİ SİNOP'A SEYREDİYOR"

Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü de saldırıyı doğruladı.

Açıklamada, MIDVOLGA-2 tankerinin Karadeniz’de kıyıdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirdiği ve Sinop’a doğru seyrettiği kaydedildi.