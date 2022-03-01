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- Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelenskiy’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi: Zelenskiy’i öldürmeye gönderilen Çeçen grup yok edildi
Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderilen Çeçen asıllı Rus askerlerinin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- İHA
- 01.03.2022 - 23:25
Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramzan Kadirov’un, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’i öldürmek için gönderdiği V taburunun yok edildiği duyuruldu.
"KİMSEYE NE TOPRAK NE DE DEVLET BAŞKANIMIZI VERMEYİZ"
Konuya ilişkin açıklama Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi Sekreteri Aleksey Danilov, "Bunların özel 2 grubu vardı. Bir grup Gostomel’de diğeri ise şu an yok edildi. Kimseye ne Devlet Başkanı’mızı veriniz ne de toprağımızı vermeyiz" dedi.