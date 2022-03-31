Ukrayna ordusunun, Rus askeri konvoyunu kırsalda pusuya düşürdüğü anlar, havadan tarafından görüntülendi.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 36 gündür sürerken, Ukraynalıların Rus ordusuna yönelik operasyonları da devam ediyor.

RUS KONVOYU, KIRSALDA PUSUYA YAKALANDI

Ukrayna ordusuna bağlı 54. Mekanize Tugayı, kırsalda yakaladığı Rus askeri konvoyunu havan toplarıyla hedef aldı. İsabet alan Rus zırhlılarının yanma görüntüleri insansız hava aracı kamerasına yansıdı.

Operasyonda ölen ya da yaralanan Rus askerlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ukrayna ordusundan Rus konvoyuna pusu - VİDEO