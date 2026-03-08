Ukrayna, Orta Doğu'ya İran İHA'ları konusunda uzmanlarını gönderiyor

İran’ın, ABD ve İsrail’in saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirdiği drone saldırıları sürerken Ukrayna’dan dikkat çeken bir adım geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, İran’ın saldırılarına karşı ABD’ye destek vermek için bölgeye uzman ekipler gönderileceğini duyurdu.

UKRAYNA İRAN İHA'LARI KONUSUNDA TECRÜBE KAZANDI

Zelenskiy, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Orta Doğu’daki sivillere ve bazı ülkelerde görev yapan ABD askerlerine nasıl yardımcı olunabileceğine dair mesajlar aldıklarını belirterek, “Cevabımız şu oldu: Uzmanlar göndereceğiz ve onları korumak için gereken her şeyi sağlayacağız. Şu anda ayrıntılı konuşmak için henüz çok erken. Haftaya, uzmanlar sahaya indiğinde durumu değerlendirecek ve yardım sağlayacaklar çünkü hemen yardım edebilecek kapasiteyle gidiyorlar. Biz de buna göre hareket edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın, yaklaşık dört yıldır devam eden savaşta Rusya’nın saldırılarında sıkça kullanılan İran yapımı kamikaze drone'lara karşı önemli bir tecrübe kazandığı biliniyor.

Bu nedenle Ukraynalı uzmanların özellikle İran menşeli insansız hava araçlarının tespiti ve etkisiz hale getirilmesi konusunda sahada teknik destek vermesi bekleniyor.