Ukrayna, Rus askerlerinin işgal altındaki bölgelerde Starlink kullandığını iddia etti Savunma istihbaratı, Rus güçlerinin Starlink kullandığına dair vakalar olduğunu ileri sürdü. Starlink'ten iddialar konusunda dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

ensonhaber.com

Ukrayna'dan yapılan açıklamada, işgal edilen ülke topraklarında Rus askerlerinin Starlink uydu interneti kullandığı öne sürüldü.

Starlink uyduları, Rusya'nın Şubat 2022'deki saldırılarının ardından Ukrayna'ya yardım etmek için hızlı biçimde devreye alındı.

Uydular, Kiev'in savaş alanında iletişim sağlamasında "hayati" öneme sahipti. Şimdi ise uyduların Rus ordusu tarafından kullanıldığı iddia ediliyor.

Ukrayna: Ruslar Starlink kullanıyor

Ukrayna Savunma İstihbaratı (GUR) Sözcüsü Andriy Yusov, "Rus işgalcilerin söz konusu cihazları kullandığına dair vakalar kaydedildi." dedi.

GUR, terminallerin işgal altındaki Donetsk'in doğu bölgesindeki Klishchiivka ve Andriivka yakınlarında savaşan Rusya'nın 83. hava saldırı tugayı gibi birimler tarafından kullanıldığını söyledi.

İki Rus askeri arasında terminallerin kurulmasına ilişkin bir görüşmenin ele geçirildiği belirtiliyor.

Elon Musk: Yalan haber

Ancak iddialar, Starlink'in patronu Elon Musk tarafından yalanlandı:

Bildiğimiz kadarıyla Rusya'ya doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir Starlink satılmadı. Bir dizi yalan haber, SpaceX'in Rusya'ya Starlink terminalleri sattığını iddia ediyor. Bu, kategorik olarak yanlış.

Starlink: Rusya'ya satış yapmadık

Bir açıklama da Starlink'ten geldi. "SpaceX, Rusya veya onun ordusuyla hiçbir şekilde iş yapmıyor." denilen açıklamada şunlar aktarıldı:

Starlink Rusya'da aktif değil. Yani o ülkede çalışmayacağı anlamına geliyor. SpaceX, Starlink'i Rusya'ya hiçbir zaman satmadı veya pazarlamadı.



Rusya'daki yerlere ekipman göndermedi. Rus mağazaları, o ülkede Starlink'i hizmet için sattığını iddia ediyorsa müşterilerini dolandırıyor demektir.

Açıklamanın devamında, iddiaların doğrulanması halinde, terminallerin dere dışı bırakılması için gerekli önlemlerin alınacağı notu paylaşıldı.