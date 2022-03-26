Ukrayna: Rus ordusu, 16 bin 400 askerini kaybetti

Ukrayna: Rus ordusu, 16 bin 400 askerini kaybetti

Ülkenin Genelkurmay Başkanlığı, 24 Şubat-26 Mart tarihlerine ilişkin bilançoyu paylaştı.

Rusya-Ukrayna savaşının üzerinden haftalar geçti.

İki ülke arasında ateşkesin sağlanması konusunda çeşitli ülkelerin diplomatik girişimleri devam ediyor.

SON BİLANÇO

Bu süreçte Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-26 Mart dönemindeki kayıplarıyla ilgili bilgileri açıkladı.

Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 16 bin 400 askerin öldürüldüğü, Ruslara ait 117 uçak, 127 helikopter, 575 tank, 1640 zırhlı araç, 293 top, 91 roketatar sistemi ve 51 hava savunma sisteminin de imha edildiği belirtildi.

VURULAN ASKERİ ARAÇ SAYISI

Rus güçleri 1131 araç, 7 gemi ve hafif sürat teknesi, 73 yakıt aracı ve 56 insansız hava aracını da kaybetti.​​​​