Ukrayna: Rusya, İskander-M tipi balistik füze ve 121 İHA ile saldırı düzenledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasında barış planını gerçekleştirmeye yönelik çabalar uluslararası müzakerelerle sürerken savaş da hız kesmeden devam ediyor.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın gece Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

121 İHA VE İSKANDER-M TİPİ BALİSTİK FÜZE

Saldırıda 121 İHA kullanıldığı ve bir İskander-M tipi balistik füze fırlatıldığı ifade edildi.

Hava savunma güçlerince 94 İHA'nın etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, füze ve diğer İHA'ların ülkedeki 15 noktaya isabet ettiği bildirildi.

HAVA SALDIRISI TEHLİKESİ MEVCUT

Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine yönelik İHA ve füze saldırı tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinden yapılan açıklamada da Rusya'nın Ukrayna'daki Dnipropetrovsk bölgesine düzenlediği saldırılarda 3 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

13 BİNDEN FAZLA ABONE ELEKTİRİKSİZ KALDI

Ukrayna Enerji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Rus ordusunun gece düzenlediği saldırılarda Dnipropetrovsk bölgesindeki enerji altyapısının hedef alındığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırılar sonucu bölgedeki 130 binden fazla abonenin elektriksiz kaldığı kaydedildi.