Ukrayna: Rusya’nın devriye gemisi batırıldı Ukrayna Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de devriye adat Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait Sergei Kotov adlı devriye gemisinin batırıldığını duyurdu.

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DHA

Ukrayna-Rusya savaşı tüm şiddetiyle devam ediyor.

Karadeniz'de de büyük bir deniz mücadelesi var.

Bu kapsamda Ukrayna, Karadeniz'de devriye adat Rusya’nın Karadeniz Filosu’na ait Sergei Kotov adlı devriye gemisinin batırdı.

"Güne güzel bir başlangıç”

Ukrayna Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, operasyonun Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

Açıklamada, “Bir Rus gemisi daha denizaltıya dönüştürüldü. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü'nün özel birimi 'Grup 13' Rus Karadeniz Filosu'nun 65 milyon dolar değerindeki 'Sergei Kotov' adlı devriye gemisine saldırdı. Magura V5 insansız deniz araçlarının saldırısı sonucunda 22160 proje numaralı Rus gemisi 'Sergei Kotov'un arka, sağ ve sol yanlarında hasar meydana geldi. Güne güzel bir başlangıç.” denildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)