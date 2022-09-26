Ukrayna, Rusya'nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi

Luhansk Valisi Gaidai, "İşgalci güçlerin temsilcileri, sandıklarla daire daire geziyor" dedi.

Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde referandum düzenleniyor.

Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde oy kullanma işlemi 27 Eylül'de sona erecek.

Ukrayna'nın doğusunda referandum

Söz konusu referandum ayrıca, Zaporijya ve Herson bölgelerinde de yapılıyor. Rusya'ya toprak ilhak etmeyi amaçlayan referandumlarda oylama dördüncü gününe girdi.

Reuters'ın haberine göre, Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, "doğru oy kullanmayanların veya oy kullanmayı reddedenlerin" isimlerinin silindiğini söyledi.

"Sandıklarla daire daire geziyorlar"

Gaidai, "Bir kadın, elinde karaoke mikrofonu gibi görünen bir şeyle sokakta yürüyor ve herkese referanduma katılmalarını söylüyor. İşgalci güçlerin temsilcileri, sandıklarla daire daire geziyor. Bu gizli oylama, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

Referandumun düzenlendiği bölgelerdeki oy verme işlemleri objektiflere yansıdı.

Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı açıklamalar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandumun sonuçlarını destekleyeceklerini söylemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

Türkiye: Endişe duyuyoruz

Bir açıklama da Türkiye'den yapılırken, Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." demişti.

Rusya'nın nükleer silah açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

AA'nın aktardığına göre, referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi bekleniyor.

Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.