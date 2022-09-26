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    Ukrayna, Rusya'nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi

    Luhansk Valisi Gaidai, "İşgalci güçlerin temsilcileri, sandıklarla daire daire geziyor" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2022 - 10:23
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 10:24
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    Ukrayna, Rusya'nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi

    Ukrayna’nın doğusundaki sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde referandum düzenleniyor.

    Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde oy kullanma işlemi 27 Eylül'de sona erecek.

    Ukrayna'nın doğusunda referandum

    Söz konusu referandum ayrıca, Zaporijya ve Herson bölgelerinde de yapılıyor. Rusya'ya toprak ilhak etmeyi amaçlayan referandumlarda oylama dördüncü gününe girdi.

    Reuters'ın haberine göre, Luhansk bölgesinin valisi Serhiy Gaidai, "doğru oy kullanmayanların veya oy kullanmayı reddedenlerin" isimlerinin silindiğini söyledi.

    "Sandıklarla daire daire geziyorlar"

    Gaidai, "Bir kadın, elinde karaoke mikrofonu gibi görünen bir şeyle sokakta yürüyor ve herkese referanduma katılmalarını söylüyor. İşgalci güçlerin temsilcileri, sandıklarla daire daire geziyor. Bu gizli oylama, öyle değil mi?" ifadelerini kullandı.

    Referandumun düzenlendiği bölgelerdeki oy verme işlemleri objektiflere yansıdı.

    Ukrayna, Rusya nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi #1

    Rusya ve Ukrayna'dan karşılıklı açıklamalar

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, referandumun sonuçlarını destekleyeceklerini söylemişti.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, referandum kararlarına tepki göstererek, "Sahte referandumlar hiçbir şeyi değiştirmeyecek." ifadesini kullanmıştı.

    Türkiye: Endişe duyuyoruz

    Bir açıklama da Türkiye'den yapılırken, Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız." demişti.

    Ukrayna, Rusya nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi #2

    Rusya'nın nükleer silah açıklaması

    ABD Başkanı Joe Biden ise referandumların, Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın "ciddi bir ihlali" olduğunu söylemişti.

    AA'nın aktardığına göre, referandum sonucunda Rusya’nın söz konusu bölgeleri ilhak etmesi bekleniyor.

    Rus yetkililer, referandumun ardından Rus toprağı olarak kabul edilecek bölgelerin savunması için stratejik nükleer silahlar da kullanabilecekleri uyarısında bulunuyor.

    Ukrayna, Rusya nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi #3

    Ukrayna, Rusya nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi #4

    Ukrayna, Rusya nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi #5

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    Ukrayna, Rusya nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi #7

    Ukrayna, Rusya nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi #8

    Ukrayna, Rusya nın gözetimindeki referanduma tepki gösterdi #9


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