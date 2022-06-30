Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkileri kesti

Suriye'nin Rus yanlısı ayrılıkçıları tanımasının ardından Ukrayna tarafı Suriye ile diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı.

Suriye, Ukrayna’nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olmuştu.

Suriye ile ilişkiler kesildi

Suriye'nin bu kararının ardından Ukrayna, Suriye ile diplomatik ilişkilerini kesti.

"Suriye'ye yaptırımlar artacak"

İHA'nın haberine göre, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Suriye arasında artık diplomatik ilişkilerin olmayacağını belirterek, Suriye'ye yönelik yaptırım baskısının "daha da artırılacağını" açıkladı.

Zelensky ayrıca, Suriye'nin söz konusu hareketini “değersiz” olarak nitelendirdi.



