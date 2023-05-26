Ukrayna'da füze saldırısında sağlık kliniği isabet aldı Dnipro’ya yaptığı füze saldırısında bir sağlık kliniği isabet aldı. Bina büyük ölçüde hasar alırken 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

DHA

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırıları devam ediyor.

Rusya'nın Dnipro’ya bugün yaptığı füze saldırısında bir sağlık kliniği isabet aldı.

1 kişi hayatını kaybetti

Ukrayna Devlet başkanı Vladimir Zelensky, binanın hem ruhsal sağlık ve hem de veterinerlik kliniği olarak hizmet verdiğini belirterek füze saldırısında binanın büyük ölçüde hasar gördüğünü, 1 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 kişinin yaralandığını vurguladı.

Ukrayna First Ladysi Olena Zelenska ise “Ukrayna sağlık tesisleri ve sivil unsurlar yeniden saldırı altında. Dnipropetrovs'k bölgesindeki bir psikolojik dispanseri füzelerle vurmak korkunç bir sinizm. Ölenler ve yaralananlar var. Bu terör saldırısında mağdur olan herkese başsağlığı diliyorum.” açıklamasını yaptı.