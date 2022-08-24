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    Ukrayna'da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor

    Savaş boyunca büyük kayıplar veren Ukrayna'da, çoğunluğu kadından oluşan 200 gönüllü, cephedeki askerlere ait araçlar için cephedeki askerlere destek olmak için çabalıyor.
    • 24.08.2022 - 12:30
    • Güncelleme : 24.08.2022 - 12:43
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    Ukrayna'da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor

    Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş devam ediyor...

    Rus birlikleri tarafından hedefler vurulmaya devam ederken her iki ülke de savaş boyunca ağır kayıplar verdi.

    6 ayın geride kaldığı savaş tüm şiddetiyle devam ederken, geçtiğimiz günlerde Ukraynalı sağlık çalışanlarının askeri personele ilk yardım eğitimi verdiği belirtilmişti.

    Gönüllüler cephedeki askerler için çalışıyor

    Savaşın devam etmesi nedeniyle çok sayıda Ukraynalı gönüllü, ordularına yardım etmek adına birçok alanda çalışmaya başladı.

    Bu kapsamda gönüllüler, cephedeki askerler ve orduya ait araçlar için kamuflaj hazırlıyor.

    Ukrayna da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor #1

    200 gönüllü bulunuyor

    Kievli gönüllüler tarafından Rus zırhlıların şehirlere girişini engellemek veya yavaşlatmak için demir kirpiler üretildi.

    "Lad volunteers" adı verilen kuruluşta yaklaşık 200 gönüllü bulunuyor.

    Ukrayna'da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor VİDEO

    Ukrayna da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor #2

    Kamuflajlar Ukrayna birliklerine ulaştırılıyor

    Haftanın 7 günü açık olan ve çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu kuruluşta vatandaşlar, sabah erken saatlerden başlayarak akşama kadar çalışıyor.

    Burada üretilen kamuflajlar, cephede görev yapan Ukrayna birliklerine teslim ediliyor.

    Lad volunteers'in kurucusu Sobkevych, bu dönemde halka yardım etmek için bir şeyler yapmaya karar verdiğini ifade etti.

    Ukrayna da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor #3

    "Çalışanlar da bağışta bulunuyor"

    Kuruluşlarının masraflarını Ukraynalıların internet üzerinden yaptıkları yardımlarla karşıladıklarını aktaran Sobkevych, “Burada çalışanlar da bağışta bulunuyor çünkü yardım etmemiz gerektiğini anladık ve yardım için buradayız.” dedi.

    Gönüllü olarak kamuflaj yapanlardan Kiev’de yaşayan sağlık öğrencisi Yevheniia Oksakovska, savaşın başladığı ilk günlerde ülkesini terk ederek yurt dışına çıkmak zorunda kaldığını anlattı.

    Ukrayna da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor #4

    "Yardım etmek istiyorum"

    AA'nın aktarımına göre; mayısın ortasından bu yana Lad volunteers’te gönüllü olarak çalıştığını belirten Oksakovska, "Sağlık öğrencisiyim ve bugünlerde boş zamanım oluyor. Yardım etmek istiyorum, buradaki işlerin hepsini yapabiliyorum ve kendimi çok iyi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor #5

    Ukrayna da gönüllüler cephedeki askerler için kamuflaj hazırlıyor #6


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