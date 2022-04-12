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    Ukrayna'da günlerce tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü

    Kiev yakınlarındaki Makariv’de Tetiana Zadorozhniak isimli kadının, Rusya saflarında savaşan Çeçen askerlerin tecavüzüne uğradıktan sonra boğazı kesilerek öldürüldüğü öğrenildi.
    • Haber Merkezi
    • 12.04.2022 - 15:17
    • Güncelleme : 12.04.2022 - 16:08
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    Ukrayna'da günlerce tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü

    Rusya ile Ukrayna arasında savaşta 48'inci güne girildi.

    Çatışmalar sürerken, Ukrayna'nın çeşitli bölgelerinden de vahşet haberleri gelmeye devam ediyor.

    Son olarak Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Makariv'den dünya basınına yansıyanlar, okuyanların kanını dondurdu.

    Kaçırıldı, tecavüze uğradı, boğazı kesilerek öldürüldü

    İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Rusların yanında savaşan Çeçen askerler Tetiana Zadorozhniak isimli Ukraynalı kadını, Kiev yakınlarındaki Makariv bölgesinde bulunan evinden kaçırıp yakınlardaki bir yere götürdü.

    Genç kadın burada günlerce esir tutuldu, askerlerin tecavüzüne uğradı ve en sonunda da boğazı kesilerek öldürüldü.

    Ukrayna'da günlerce tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü ViDEO

    İçişleri Bakanlığı Danışmanı, genç kadının evinin görüntülerini paylaştı

    İddiayı dile getiren Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı Anton Geraşenko, Telegram ve Twitter hesabında genç kadının öldürüldüğü söylenen kanlar içindeki bir odanın videosunu da paylaştı.

    Twitter paylaşımında Geraşenko, “Kadirov’a bağlı Çeçen askerler köye girdiğinde Tetiana, arkadaşlarıyla bölgeden ayrılmak için bekliyordu. İşgalciler onu bir eve götürüp tecavüz etti ve daha sonra boğazını kesti.” dedi.

    Geraşenko, genç kadına yardım etmek isteyenlerin ise ölümle tehdit edildiğini dile getirdi.

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