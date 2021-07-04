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    Ukrayna’da kadın milletvekillerinden savunma bakanına topuklu ayakkabı hediyesi

    Bağımsızlık kutlamalarına hazırlık kapsamında yapılan prova yürüyüşlerinde kadın askerler topuklu ayakkabı giydi. Kadın milletvekilleri, Bakan Taran’a topuklu ayakkabı hediye ederek tepki gösterdi.
    • İHA
    • 04.07.2021 - 14:46
    • Güncelleme : 04.07.2021 - 14:55
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    Ukrayna’da kadın milletvekillerinden savunma bakanına topuklu ayakkabı hediyesi

    Ukrayna, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından kazanılan bağımsızlığın 30’uncu yıl kutlamaları için gün sayıyor.

    Önümüzdeki ay yapılacak kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen kadın askerlerin resmi tören provası ülkede gündem oldu.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından provaya ilişkin paylaşılan fotoğraflarda kadın askerlerin topuklu ayakkabılarla yürüdüğü görüldü.

    Uygulamaya ülke genelinde tepki yağdı.

    Kadın milletvekilleri, uygulamayı başlatan Savunma Bakanı Andrey Taran’ı protesto etti.

    “BU BİR AŞAĞILAMADIR”

    Ukrayna Meclis Başkan Yardımcısı Elena Kondratyuk konuya yönelik yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

    “Bu saçmalığı Ukrayna Savunma Bakanlığı sitesinde gördük. Sayın Savunma Bakanı, siz ülkemizi ve ordumuzu NATO standartlarına bu şekilde mi yaklaştırıyorsunuz? Bu bir aşağılamadır.”

    Ukrayna’da kadın milletvekillerinden savunma bakanına topuklu ayakkabı hediyesi #1

    ÇEŞİTLİ RENK VE MODEL TOPUKLU AYAKKABILAR HEDİYE EDİLDİ

    Bir grup Ukraynalı kadın milletvekili, Bakan Taran’a tepkilerini farklı bir yola ile ifade etti.

    Meclis'te Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran’a, çeşitli renklerde ve modellerde topuklu ayakkabılar hediye edildi.

    Ukrayna’da kadın milletvekillerinden savunma bakanına topuklu ayakkabı hediyesi #2

    Ukrayna’da kadın askerlerin topuklu ayakkabı giymesi ülkede kriz çıkardı

    Ukrayna’da kadın milletvekillerinden savunma bakanına topuklu ayakkabı hediyesi #3

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