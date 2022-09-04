Ukrayna'da otoparkta film gösterimi

Cephe hattına en yakın şehirlerden biri olan Harkiv'de sinema salonuna dönüştürülen otoparkta şehir sakinleri birkaç saatliğine de olsa savaşı unutup eğlenceli vakit geçiriyor.

Rusya ile Ukrayna savaşı iki ülkenin sınır hattında yoğunlaştı.

Ukrayna’nın ikinci büyük şehri olan ve Rusya sınırına yakın bir bölgede yer alan Harkiv, 24 Şubat’ta başlayan savaşın en derinden hissedildiği yerleşimlerin başında geliyor.

Bugünlerde özellikle geceleri sık sık Rus güçlerinin füze ve roket saldırılarına hedef olan şehrin halkı, savaşa rağmen günlük yaşantısına devam ediyor.

Şehrin yarısı göç etti

Savaş öncesi yaklaşık 2 milyon nüfusa sahip şehirde halkın yarısından fazlası evlerini terk etmiş durumda.

Şehirde kalanlar ise her şeye rağmen hayata tutunmaya çabalıyor.

Otopark sinema salonuna dönüştürülüyor

AA'nın haberine göre Harkiv Sinema Kulübü, savaşı az da olsa unutturmak için şehirdeki bir otoparkı sinema salonuna dönüştürdü.

Hafta sonu ücretsiz birçok filmin beyaz perdeye yansıtıldığı otoparktaki sinemaya her yaştan Ukraynalı yoğun ilgi gösteriyor.

Etkinliği organize edenlerden Sergey, savaştan önce Harkiv Sinema Kulübü olarak yaz aylarında açık havada sinema günlerini düzenlediklerini belirtti.

"Savaşı düşünmemelerini amaçlıyoruz"

Savaş nedeniyle bunun artık mümkün olmadığını dile getiren Sergev, “Şimdi bu mümkün değil ve tehlikesiz bir mekan olan bu otoparkta bir araya gelmeye karar verdik. Eylül boyunca haftada iki kez gösterim yapmayı planlıyoruz.” dedi.

Sergey, kısa da olsa halka savaşı unutturmak için böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini ifade ederek, “Etkinlikle insanların en azından birkaç saatlik de olsa savaş ortamından uzaklaşmasını, savaş öncesi dönemleri hatırlamalarını, savaşı düşünmemelerini amaçlıyoruz.” ifadesini kullandı.