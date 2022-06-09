Petrol
123.27
-0.25%
Euro
18.503
0.59%
Dolar
17.2026
0.45%
Altın
1.023
0.27%
Borsa
254
0.00%
Bitcoin
523.556
0.73%
BTXN Coin
11.24
5.44%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Bulutlu 18 C

    Ukrayna'da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı

    Kontrol noktası ve bina, saldırının ardından harabeye döndü. Ekipler, bölgede temizlik çalışması yaptı.
    • 09.06.2022 - 09:28
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 09:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukrayna'da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dördüncü ayına doğru ilerliyor.

    Ateşkes görüşmelerinin durduğu bir dönemde Rus güçleri, belirledikleri hedefleri vurmaya devam ediyor.

    Harkov'a saldırı

    Kiev yönetimi ise savunma kapasitesinin artırılması doğrultusunda Batılı ülkelerden ağır silahlar ve diğer teçhizatları talep ediyor.

    Ülkenin doğusundaki Harkov kentinde dün gece saldırı düzenlendi.

    Kontrol noktası ve bina vuruldu

    Saldırıda, şehrin girişindeki bir kontrol noktası ve civarındaki bir binanın vurulduğu görüldü. Bölgede yaşanan yıkım objektiflere yansıdı.

    AA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri, enkaz haline gelen binada çalışma yürütürken, askerler de güvenlik önlemi aldı.

    Rus ordusu, 24 Şubat'ta Kremlin'in talimatıyla Ukrayna'ya saldırı başlattı.

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #1

    Putin: Özel askeri operasyon

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıları "özel askeri operasyon" şeklinde nitelendiriyor.

    Moskova yönetimi, saldırılar sonucu Batılı ülkelerden gaz, petrol ve iş insanlarıyla ilgili konularda ağır yaptırımlarla karşılaştı.

    Savaşın getirdiği yıkım FOTO GALERi

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #2

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #3

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #4

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #5

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #6

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #7

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #8

    Ukrayna da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı #9


    İlginizi Çekebilir

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor
    Btcrobo

    Kripto ticareti için en doğru stratejiyi açıklıyor

    178 Afgan daha ülkesine gönderildi
    3. Sayfa

    178 Afgan daha ülkesine gönderildi

    Norveç'ten Ukrayna'ya askeri destek
    Dünya

    Norveç'ten Ukrayna'ya askeri destek

    Görüş Bildir