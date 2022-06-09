Ukrayna'da savaşın getirdiği yıkım objektiflere yansıdı

Kontrol noktası ve bina, saldırının ardından harabeye döndü. Ekipler, bölgede temizlik çalışması yaptı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş dördüncü ayına doğru ilerliyor.

Ateşkes görüşmelerinin durduğu bir dönemde Rus güçleri, belirledikleri hedefleri vurmaya devam ediyor.

Harkov'a saldırı

Kiev yönetimi ise savunma kapasitesinin artırılması doğrultusunda Batılı ülkelerden ağır silahlar ve diğer teçhizatları talep ediyor.

Ülkenin doğusundaki Harkov kentinde dün gece saldırı düzenlendi.

Kontrol noktası ve bina vuruldu

Saldırıda, şehrin girişindeki bir kontrol noktası ve civarındaki bir binanın vurulduğu görüldü. Bölgede yaşanan yıkım objektiflere yansıdı.

AA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri, enkaz haline gelen binada çalışma yürütürken, askerler de güvenlik önlemi aldı.

Rus ordusu, 24 Şubat'ta Kremlin'in talimatıyla Ukrayna'ya saldırı başlattı.

Putin: Özel askeri operasyon

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırıları "özel askeri operasyon" şeklinde nitelendiriyor.

Moskova yönetimi, saldırılar sonucu Batılı ülkelerden gaz, petrol ve iş insanlarıyla ilgili konularda ağır yaptırımlarla karşılaştı.

Savaşın getirdiği yıkım FOTO GALERi