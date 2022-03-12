Ukrayna'da savaşın maliyeti 119 milyar dolara yükseldi

Ekonomi Bakan Yardımcısı Kudin, ülkesinin karşı karşıya kaldığı zorlu tabloyu özetledi. Kiev'in, Rusya'nın el konulan 415 milyar dolarlık rezervini almak için girişimlerde bulunduğu belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sonucu ülkede ağır hasarlar meydana geldi.

Bombardımanlarda yerleşim yerleri, askeri tesisler ve sivil altyapı zarar gördü.

SAVAŞIN MALİYETİ

Ukrayna Ekonomi Bakan Yardımcısı Denis Kudin, yaptığı açıklamada, 16 günlük çatışmaların ülke ekonomisine zararının 119 milyar dolar olduğunu söyledi. Kudin, "Bu miktar her geçen gün artacak." dedi.

Bakan Kudin, savaşın vurduğu bölgelerdeki işletmelerin yüzde 75'inin faaliyetlerini durdurduğunu ve ülkenin doğusundaki birçok metalurji işletmesinin çalışmadığını kaydetti.

METAL İHRACATI SEKTEYE UĞRADI

Kudin, ortaya çıkan tabloyu, "Bu, daha az metal ihracatımız olacağı anlamına geliyor." diyerek özetledi. Ukraynalı Bakan, metal ihracatının Ukrayna'nın toplam ihracatının önemli bir payını oluşturduğunu belirtti.

Ukrayna basınının aktardığına göre, Kudin, "İki ana yaklaşımımız var: doğrudan bir kerelik kayıplar, Rusya'nın tahrip ettiği köprüler, yollar, altyapı, hastaneleri, anaokulları ile okulları restore etmenin maliyeti ve gayri safi yurt içi hasıla kayıplarının miktarı." ifadesini kullandı.

İŞLETMELERİN ÇOĞU ÇALIŞMAYI DURDURDU

Çatışmalara sahne olan şehirlerde ekonomik aktivitenin durduğu, işletmelerin yüzde 75'inin çalışmayı bıraktığı aktarıldı.

Bazı işletmelerin tahliye edildiği, bazılarının ise savaşın bitmesini beklediği bilgisine yer verildi. Ayrıca, Ukrayna'da her iki işletmeden birinin ekonomik faaliyetinde yüzde 50 kayıp yaşandığı ifade edildi.

UKRAYNA'DA GÜNDEM RUSYA'NIN EL KONULAN 415 MİLYAR DOLARLIK REZERVİ

Rusya'nın özellikle Karadeniz'deki deniz yollarını abluka altına alması nedeniyle mısır, buğday ve petrol ihracatının neredeyse imkansız hale geldiğine dikkat çekildi.

Öte yandan Ukrayna Ekonomi Bakanlığı'nın, Rus ordusunun yol açtığı kayıpları telafi etmek için Rusya Merkez Bankası'nın ele geçirilen 415 milyar dolarlık altın ve döviz rezervlerini ülkeye transfer etmek üzere bir mekanizma arayışında olduğu kaydedildi.