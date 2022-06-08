Ukrayna'da Tolstoy'un eseri müfredattan çıkıyor

Dünyaca ünlü yazar Lev Tolstoy'un eseri "Savaş ve Barış", Ukrayna'da ders programından çıkarılacağı açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaş sebebiyle Rusya'ya karşı uygulanan misillemelere bir yenisi eklendi.

"Savaş ve Barış, yabancı edebiyat derslerinden çıkarılacak"

Andrey Vitrenko, Ukraina-24 televizyonunun yayınında, “Savaş ve Barış, dünya edebiyatı (yabancı edebiyat) derslerinden çıkarılacak, bu kitap müfredatta bulunmayacak” dedi.

Rus ordusunu öven kitaplar müfredattan çıkıyor

Kommersant gazetesinin haberine göre ‘Savaş ve Barış’ adlı eserin yanında, Rus ordusunun yüceltildiği her kitabın Ukrayna okullarının ders programlarından çıkarılacağı belirtildi.

Öte yandan, Rus yazarlardan hangilerinin yapıtlarının müfredattan çıkarılacağına dair nihai bir karar alınmadığının da altı çizildi.