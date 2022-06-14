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    Ukrayna’da toplu mezar: 7 ceset çıktı

    Myrotske kasabasında 7 sivilin cansız bedenine ulaşılırken, sivillerin vurularak öldürüldüğü ve ellerinin arkadan bağlı şekilde bulunduğu belirtildi.
    • 14.06.2022 - 12:35
    • Güncelleme : 14.06.2022 - 13:02
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    Ukrayna’da toplu mezar: 7 ceset çıktı

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı savaşta can kayıpları artıyor...

    Ukrayna’nın Bucha Bölge Savcılığı, Myrotske kasabasında 7 sivilin cansız bedenine ulaşıldığını bildirdi.

    Açıklamada, 7 sivilin vurularak öldürüldüğü ve ellerinin arkadan bağlı şekilde bulunduğu aktarıldı.

    “Ne yaptıklarını biliyorlardı”

    Ukrayna Ulusal Polis Şefi Igor Klimenko, Kiev bölgesindeki 1500’den fazla sivilin hayatını kaybettiğini, bu ölümlerin Rus ordusunun kasti kararı sonucu yaşandığını belirtti.

    DHA’da yer alan habere göre Klimenko, “Ne yaptıklarını biliyorlardı, sonuçlarını da biliyorlardı ancak yine de yaptılar.” ifadelerini kullandı.

    Ukrayna’da toplu mezar: 7 ceset çıktı #1

    ‘Haftada 2 ya da 3 cansız bedene ulaşıyoruz’

    Toplu mezarlarla ilgili incelemelerin ayrı olarak yapıldığını belirten Klimenko, şu an için net bir sayı vermenin mümkün olmadığını aktardı.

    Ukrayna Ulusal Polis Şefi, haftada 2 ya da 3 cansız bedene ulaşıldığını dile getirdi.

    Ukrayna’da toplu mezar: 7 ceset çıktı #2


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