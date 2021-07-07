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Ukrayna'da tuvalete düşürdüğü telefonu almak isteyen genç kız, öldü
Ukrayna'da tuvalet deliğine düşen telefonunu almaya çalıştığı sırada düşen 16 yaşındaki kız çocuğu, zehirlenerek hayatını kaybetti.
- İHA
- 07.07.2021 - 21:51
Ukrayna’nın Odessa Bölgesi’nde 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonun kurtarmaya çalışırken hayatını kaybetti.
Odessa Polis Merkezi Basın Ofisi tarafından yapılan açıklamada, 16 yaşındaki kız çocuğunun tuvalet deliğine düşürdüğü telefonunu almaya çalıştığı sırada deliğe düştüğü aktarıldı.
SAATLERCE ORADA MAHSUR KALARAK ZEHİRLENDİĞİ BELİRTİLDİ
Açıklamada, deliğe düşen kızın saatlerce orada mahsur kaldığı ifade edilirken, kızın zehirlenerek hayatını kaybettiği aktarıldı.
"TALİHSİZ KAZA"
Küçük kızın başına gelen olay, Ukrayna Ceza Kanunu’nun 115. Maddesi gereğince "Talihsiz kaza" olarak değerlendirildi.