Ukrayna'dan Batı ülkelerine tahıl ihracatı açıklaması

Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, "İhracat konusunda mümkün olan her şeyi yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş sebebiyle limanlarda mahsur kalan gemiler muamması sürüyor.

"Tahıl ihracatının kara yolları ile yapılması çalışmaları devam ediyor"



Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, ülkedeki tahılın her ay yüzde 50 artışla Batı ülkelerine yapıldığını açıkladı.

Bakan Kubrakov açıklamasında Ukrayna’nın tahıl ihracatının kara yolları ile yapılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.





"Her ay batı sınırları boyunca tahıl ihracatı hacmini neredeyse yüzde 50 artırıyoruz"



Bakan Kubrakov, ülkenin batı sınırında yer alan Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova ile tahıl ihracatının yapıldığını bildirerek, “İhracat konusunda mümkün olan her şeyi yapıyoruz ve şu anda her şey olumlu ilerliyor. Her ay batı sınırları boyunca tahıl ihracatı hacmini neredeyse yüzde 50 artırıyoruz. Geçen yılki mahsulün acilen ihraç edilmesi gerekmeseydi, birkaç ay içinde limanlarımız aracılığıyla daha önce sahip olduğumuz normal aylık ortalama ticaret hacmine ulaşabilirdik” dedi.

İHA'nın haberine göre, daha önce yapılan açıklamada, Rusya’nın Ukrayna limanlarını engellemesi nedeniyle 20 milyon tondan fazla Ukrayna tahılının ihracatının yapılamadığı ifade edilmişti.