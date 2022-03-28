Petrol
111.44
-5.05%
Euro
16.31
0.07%
Dolar
14.83
0.03%
Altın
924.52
-1.00%
Borsa
2172
-0.14%
Bitcoin
702.484
5.24%
BTXN Coin
38.90
-4.63%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Ukraynalı bankadan teslim olan Rus askerlerine para ödülü

    Ukrayna'da bulunan Ukrgazbank, teknik araçlarıyla ve silahlarıyla teslim olan Rus askerlerine 100 bin ruble (yaklaşık 15 bin TL) para ödülü vereceğini açıkladı.
    • İHA
    • 28.03.2022 - 19:20
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ukraynalı bankadan teslim olan Rus askerlerine para ödülü

    Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları 33’üncü gününde devam ederken, Ukrayna ordusu ve halkı Rus ordusuna karşı direnişini sürdürüyor.

    Rus askerlerinin silah bırakması için Ukrayna hükümetinin ardından Ukrgazbank da teknik araçlarıyla ve silahlarıyla teslim olan Rus askerlerine ödül vereceğini duyurdu.

    "TESLİM OLAN HER RUS ASKERİNE 100 BİN RUBLE VERMEYE HAZIRIZ"

    Banka tarafından yapılan açıklamada, "Arkadaşlar, Ukrayna ordusuna teknik araçla ve silahıyla teslim olan Rus askerine nakit ruble olarak ödül vermeye hazırız. Rus ordusunun motivasyon eksikliği yaşadığını bildiğimizden dolayı onları doğru bir karar almaya teşvik amacıyla onlara ülkelerinde devlet tarafından vaad edilen ölüm ödemesinden daha fazlasını vermeye hazırız. Üstelik yaşamaya yönelik bir şans daha kazanacaklar ki, bu şansı Ukrayna’da silah doğrultarak kaybediyorlar. Bunun için yapılması gereken tek şey Ukrayna ordusuna teknik araçlarla ve silahlarla teslim olmak. Bunu yapan her Rus askerine 100 bin ruble (yaklaşık 15 bin TL) vermeye hazırız" denildi.

    RUS PİLOTLARA DA 1 MİLYON DOLAR ÖDÜL VERİLECEĞİ DUYURULMUŞTU

    Ukrayna’nın savunma sanayi firmaları çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM da geçtiğimiz günlerde Rus askerlerine yönelik yaptığı açıklamada, uçağını Ukrayna’ya teslim eden Rus pilotlara 1 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.

    RUS ASKERİ TANKIYLA TESLİM OLMUŞTU

    Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Viktor Andrusiv, 22 Mart’ta sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bir Rus askerinin kullandığı tank ile birlikte Ukrayna’ya teslim olduğunu aktarmış, teslim olan Rus askerinin savaş sonunda 10 bin dolar ödül alacağını ve Ukrayna vatandaşlığına başvurabileceğini açıklamıştı.

    Ukraynalı bankadan teslim olan Rus askerlerine para ödülü #1


    İlginizi Çekebilir

    Konya Şeker marketlerdeki fiyat artışa açıklama getirdi
    Ekonomi

    Konya Şeker marketlerdeki fiyat artışa açıklama getirdi

    Turkey deactivates second mine found off coast of Iğneada this month
    Turkey

    Turkey deactivates second mine found off coast of Iğneada this month

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    Görüş Bildir