Ukraynalı F-16 pilotları, İngiltere'de ilk eğitimlerini tamamladı İngiltere'de temel eğitim alan pilotlar, F-16 jetini kullanmayı öğrenmek için Danimarka'ya geçti. Pilotlara İngilizce eğitimi verilirken, stajyerlerle ilgili sürecin devam ettiği belirtildi.

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Rusya'ya karşı etkili hava saldırıları düzenlemek isteyen Ukrayna, pilotlarını eğitim için Avrupa'ya gönderdi.

Altı Ukraynalı pilottan oluşan ilk grup, İngiltere'deki temel eğitim programını tamamladı.

İngiltere'den sonra sıra Danimarka'da

İngiltere hükümetinden yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nden eğitim alan ilk Ukraynalı pilot grubu, temel eğitim programını tamamladıktan sonra şimdi Danimarka'da F-16 savaş uçaklarını uçurmayı öğreniyor.

İngilizce eğitimi verildi

Ukraynalı pilotlara, ağustos ayında uçuş ve İngilizce dil eğitimi verilmeye başlandığı kaydedildi. Söz konusu pilotlar grubunun, altı deneyimli savaş pilotundan oluştuğu bilgisi paylaşıldı.

Stajyer pilotların eğitimi devam ediyor

On Ukraynalı stajyer pilotun da dil eğitimine katıldığı ve pratik temel uçuş eğitimine devam etmenin yanı sıra havacılık tıbbı ve santrifüj eğitimi gibi önemli becerileri öğrenmek için İngiltere'de kalmaya devam ettiği bildirildi.

"Ukrayna semalarını korumanın ilk savunma hattı olacaklar"

İngiltere Savunma Bakanı Grant Shapps, pilotların eğitimi konusunda açıklama yaptı:

Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Ukrayna'nın yeni nesil savaş hava pilotları ve yer mürettebatına sağladığı destekten gurur duyuyorum. Onlar, Ukrayna semalarını korumanın ilk savunma hattı olacaklar.



İngiltere, Putin'in geniş çaplı işgalini başlatmasından bu yana yüzlerce füze ve mühimmatın yanı sıra radar ve silah sistemleri sağlayarak Ukrayna'nın hava savunmasının inşasında etkili oldu.

Pilotluk eğitiminin yanı sıra onlarca Ukraynalı uçak teknisyeni de mühendisliğe yönelik İngilizce eğitimi alıyor.

"Hızlı ve etkili bir program"

Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, pilotlara F-16 eğitiminin kendileri için önemli olduğunu söyledi.

Umerov, eğitim programı hakkında, "Ukraynalı pilotları Rusya'ya karşı savaşta ihtiyaç duydukları becerilerle donatmak için hızlı ve etkili." diye ekledi.