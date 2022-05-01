35 sivil, manastırda rahibeler tarafından ağırlanıyor. Rutin işler, aidiyet duygusu kazandırma amacıyla sığınmacılar arasında paylaştırılıyor.

Ukrayna'da halk, Rus güçlerinin saldırılarından kaçarak batıya doğru gidiyor.

Çoğu sivil Polonya'ya geçerken, birçok Ukraynalı da çareyi sığınaklara inmekte buluyor.

Ukrayna'nın Ivano-Frankivsk bölgesinde yer alan Hoshiv Manastırı'ndaki sığınak da sivillere ev sahipliği yapıyor.

Rahibelerin hayatı değişti

24 Şubat 2022’de Rusya’nın saldırıları sonrası, sırtını Karpat Dağları’na vermiş manastırda yaşayan 21 rahibenin hayatı değişti.

Savaşın ilk günü bölge halkı ile bir araya gelen rahibeler, evlerinden kaçmak zorunda kalan savaş mağdurlarına kapılarını açarak destek olma kararı aldı.

Ukraynalı siviller, manastıra sığındı FOTO GALERi

35 sivil misafir ediliyor

İki hafta içerisinde odalarının neredeyse hepsi çatışmaların çok yoğun şekilde yaşandığı Mariupol, Zaporizhzhia, Herson ve Kiev gibi şehirlerden günler süren yolculuklarla gelen insanlar ile dolan manastırda an itibarıyla yerlerinden edilmiş 35 kişi misafir ediliyor.

Yaşadıkları travmaların etkisi ile içlerine kapanık olan insanlar, rahibelerin yardımıyla hayata yeniden tutunuyor.

Saldırılar sırasında manastırda yapılan faaliyetler

İsteyenlerin ayinlere katılabildiği manastırda, aidiyet duygusu kazanmaları ve topluluğun bir parçası haline gelmeleri için rutin yapılan işler sığınmacılar arasında bölüştürülüyor.

AA'nın haberine göre; rahibeler, savaşı en ağır şekilde yaşayan çocuklar ile oyunlar oynayarak, yaşadıkları travmaları atlatmaları için ellerinden gelen tüm çabayı gösteriyorlar.

İlk günlerde ağlama seslerinin yükseldiği manastırda şimdi çocukların kahkahaları duyuluyor.

Başrahibe Dominic, çocuklara boyama yapmaları için renkli kalemler veriyor.