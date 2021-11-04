Ukraynalı vekil Leros’dan Devlet Başkanı Zelenskiy'e el hareketi

Ukrayna Parlamentosu'nda Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, yaptığı konuşmasının sonunda 'hain' dediği Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’e dönerek el hareketi yaptı.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de yer alan Ukrayna Parlamentosu’nda bugün gergin anlar yaşandı.

Parlamentoda söz hakkı alarak mikrofonun başına geçen Ukraynalı Milletvekili Geo Leros, konuşması esnasında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e hakaret etti.

"SEN BU ÜLKENİN EN BAŞTAKİ HAİNİSİN"

Doğruları savunduğunu belirten Leros, "Doğru söylemekten korkmuyorum. İstersen kolluk kuvvetlerini üzerime salabilirsin. Sen bu ülkenin en baştaki hainisin" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'E EL HAREKETİ YAPIP KÜRSÜYÜ TERK ETTİ

Konuşmasını bitirdiği sırada Leros, Devlet Başkanı Zelenskiy’e dönerek el hareketi yapmasının ardından kürsüyü terk etti.

Gerginliğin yükseldiği anlar parlamentonun kameralarına yansırken, yaşanan olayın ardından Zelenskiy’nin partisi, Milletvekili Leros hakkında Ukrayna Parlamentosu’na şikayette bulundu.

Ukraynalı Milletvekili Leros’dan Devlet Başkanı Zelenskiy’e el hareketi VİDEO