Ukrayna’nın 'drone savaşı' stratejisi: Bir Rus askerinin imha maliyeti 1000 doların altına indi

Rusya-Ukrayna savaşında insansız hava araçları savaşın seyrini değiştiren en kritik unsurlardan biri haline gelirken Ukrayna tarafı, bu alandaki stratejisini maliyet ve etkinlik hesapları üzerine kurdu.

Programın mimarlarından Oleksandr Kamışin, drone kullanımında hem sayısal kapasiteyi hem de operasyonel verimliliği sürekli analiz ettiklerini söyledi.

DRONE'LARIN ETKİNLİĞİ TEK TEK ÖLÇÜLÜYOR

Kamışin, Ukrayna’nın sahada kullandığı her drone'un performansının ayrıntılı şekilde değerlendirildiğini ifade ederek, operasyonel planlamanın yalnızca askeri değil aynı zamanda ekonomik verilerle de şekillendirildiğini dile getirdi.

Kullandıkları insansız hava araçlarının sayısı, görev başına başarı oranı ve hedef başına düşen maliyet gibi kriterlerin düzenli olarak analiz edildiğini belirten Kamışin, bu verilerin yeni stratejilerin oluşturulmasında temel rol oynadığını kaydetti.

"BİR ASKERİ ETKİSİZ HALE GETİRMENİN MALİYETİ DÜŞTÜ"

Kamışin’e göre Ukrayna’nın drone programındaki gelişmeler sahadaki maliyet dengesini de önemli ölçüde değiştirdi.

Yapılan hesaplamalar sonucunda, bugün bir Rus askerinin drone'lar kullanılarak etkisiz hale getirilmesinin maliyetinin 1000 doların altına gerilediğini belirten Kamışin, insansız sistemlerin savaşın ekonomik boyutunda da belirleyici hale geldiğini vurguladı.

SAVAŞIN YENİ YÜZÜ

Uzmanlara göre Ukrayna’nın yoğun biçimde kullandığı nispeten düşük maliyetli drone'lar, klasik askeri sistemlere kıyasla çok daha düşük bütçelerle yüksek etki yaratabilen bir savaş modelini ortaya koyuyor. Bu durum, modern savaşlarda teknolojinin ve maliyet hesaplarının stratejik önemini daha da artırıyor.