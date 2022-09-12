Ukrayna'nın Harkiv kentinde elektrik ve su kesildi

Rus güçlerin Ukrayna'nın Harkiv kentinde altyapı tesisleri ve santrallere düzenlediği saldırılar nedeniyle elektrik ve su kesildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

İki ülke arasındaki savaşta taraflar henüz uzlaşamazken, Ukrayna'dan yeni bir açıklama geldi.

"Elektrikler kesildi ve su temini durduruldu"

Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, Telegram hesabından, "Dün akşamki durum tekrarlandı. Bombardıman nedeniyle kritik altyapı tesisleri devre dışı kaldı. Bunun sonucunda Harkiv'de elektrikler kesildi ve su temini durduruldu." açıklamasında bulundu.

Rus güçleri dün Harkiv, Sumi, Poltava, Dnipropetrovska ve Zaporijya eyaletlerinin elektrik santrallerine saldırılar düzenlenmiş ve çok sayıda yerleşim birimi karanlıkta kalmıştı. Ukraynalı ilgili birimler bir süre sonra sorunu gidermiş ve elektrik yeniden sağlanmıştı.

Zelenski terör saldırısı dedi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, sivil altyapı tesislerine saldırıları "terör saldırısı" olarak nitelemişti.

Zelenskiy, Rusya'ya yönelik, "Gazsız mı, sizsiz mi? Sizsiz. Işıksız mı, sizsiz mi? Sizsiz. Susuz mu, sizsiz mi? Sizsiz. Yemeksiz mi, sizsiz mi? Sizsiz. Soğuk, açlık, karanlık ve susuzluk bizim için 'dostluğunuz ve kardeşliğiniz' kadar korkutucu ve ölümcül değil. Tarih her şeyi yoluna koyacaktır. Gazımız da ışığımız da suyumuz da yemeğimiz de olacak fakat sizsiz." ifadelerini kullanmıştı.