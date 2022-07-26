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- Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'e saldırı düzenlendi
Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'e saldırı düzenlendi
- Haber Merkezi
- 26.07.2022 - 10:36
- Güncelleme : 26.07.2022 - 10:48
Ukrayna'nın Karadeniz bölgesindeki liman kenti Mıkolayiv, Rusya'nın saldırısına sahne oldu.
Açıklamayı, Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevich yaptı.
"Büyük bir füze saldırısı başlatıldı"
Senkevich, Rus kuvvetlerinin ülkenin güneyindeki söz konusu bölgede yer alan liman altyapısını vurduğunu söyledi.
Ukrayna devlet televizyonuna demeç veren Senkevich, "Ukrayna'nın güneyinde Karadeniz yönünden ve havadan büyük bir füze saldırısı başlatıldı." dedi.
Odessa limanına yapılan saldırı
Reuters'ın haberine göre, Rusya, geçtiğimiz cumartesi, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa limanını vurdu.
Bu saldırının, Ukrayna'dan tahıl ihracatının yeniden başlatılması planına "şüphe" düşürdüğü belirtildi.
İstanbul'da anlaşma imzalandı
İstanbul'da Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşması, 24 Şubat başlayan saldırılardan bu yana Rusya tarafından ablukaya alınan Ukrayna limanlarına giriş çıkış yapan gemilerin güvenli geçişisi sağlamayı amaçlıyor.