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    Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'e saldırı düzenlendi

    Rus güçlerinin, bölgedeki liman yapılarını hedef aldığı belirtildi.
    • Haber Merkezi
    • 26.07.2022 - 10:36
    • Güncelleme : 26.07.2022 - 10:48
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    Ukrayna'nın liman kenti Mıkolayiv'e saldırı düzenlendi

    Ukrayna'nın Karadeniz bölgesindeki liman kenti Mıkolayiv, Rusya'nın saldırısına sahne oldu.

    Açıklamayı, Mıkolayiv Belediye Başkanı Oleksandr Senkevich yaptı.

    "Büyük bir füze saldırısı başlatıldı"

    Senkevich, Rus kuvvetlerinin ülkenin güneyindeki söz konusu bölgede yer alan liman altyapısını vurduğunu söyledi.

    Ukrayna devlet televizyonuna demeç veren Senkevich, "Ukrayna'nın güneyinde Karadeniz yönünden ve havadan büyük bir füze saldırısı başlatıldı." dedi.

    Odessa limanına yapılan saldırı

    Reuters'ın haberine göre, Rusya, geçtiğimiz cumartesi, Ukrayna'nın güneyindeki Odessa limanını vurdu.

    Bu saldırının, Ukrayna'dan tahıl ihracatının yeniden başlatılması planına "şüphe" düşürdüğü belirtildi.

    İstanbul'da anlaşma imzalandı

    İstanbul'da Türkiye'nin öncülüğünde imzalanan tahıl koridoru anlaşması, 24 Şubat başlayan saldırılardan bu yana Rusya tarafından ablukaya alınan Ukrayna limanlarına giriş çıkış yapan gemilerin güvenli geçişisi sağlamayı amaçlıyor.

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