İran, UNESCO listesindeki Gülistan Sarayı'nı hedef alan saldırıya tepki gösterdi

ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Saldırlarda çok sayıda sivil hayatını kaybederken önemli noktalar hedef alınıyor.

1 Mart'ta ABD ve İsrail, başkent Tahran'da düzenlediği saldırıda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gülistan Sarayı'nı hedef aldı.

İRAN'DAN SALDIRIYA SERT TEPKİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı açıklamada saldırıya sert tepki gösterdi.

Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tahran'daki tarihi Arg Meydanı bölgesine düzenlenen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan, İran'ın başkentinin en önemli simgelerinden biri olan Gülistan Sarayı'na zarar veren füze saldırısı, İran'ın kültürel mirasını, yani kadim tarih ve medeniyetin beşiğini yok etmeyi amaçlayan korkunç bir suçtur." ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI HUKUKA VURGU YAPTI

Uluslararası sözleşmeler ve hukuk kurallarına atıfta bulunan Bekayi, "Silahlı çatışmalar sırasında kültürel varlıkların korunmasına ilişkin 1954 Lahey Sözleşmesi, Cenevre Sözleşmeleri'nin 1977 tarihli Ek Protokolü, Uluslararası Ceza Mahkemesi Roma Statüsü ve uluslararası hukuka göre ABD ve İsrail'in İran'ın tarihi mekanları ve kültürel mirasına yönelik kasıtlı saldırıları uluslararası insancıl hukukun ağır ihlali olup açık bir savaş suçu teşkil etmektedir." dedi.

ÇOK SAYIDA TARİHİ EŞYA ZARAR GÖRDÜ

ABD ve İsrail'in 1 Mart'ta Tahran'daki tarihi Arg Meydanı bölgesine düzenlediği saldırıda, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Gülistan Sarayı'nın bazı bölümleri zarar görmüş, patlamanın etkisiyle sarayın camları ve bazı mimari unsurlarında hasar meydana gelmişti.