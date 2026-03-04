Rıza Pehlevi'ye annesinden de destek yok: İran'ın geleceğini İranlılar belirler

ABD-İsrail saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney’in hayatını kaybetmesinden üç gün sonra konuşan Farah Pehlevi, yaptığı açıklamada, “Bir kişinin ölümü bir sistemin otomatik olarak sonu anlamına gelmez.” ifadelerini kullandı.

87 yaşındaki Pehlevi, uluslararası topluma İran’ın egemenliğine saygı gösterme çağrısında bulunarak, halkın kendi “kaderini” belirlemesine destek verilmesini istedi.

Farah Pehlevi, belirleyici olanın, “İran halkının hukukun üstünlüğüne dayalı bir devlete barışçıl, düzenli ve egemen bir geçiş süreci etrafında birleşebilme kapasitesi” olduğunu vurguladı.

RIZA PEHLEVİ BEKLEMEDE

Rejimin çökmesi halinde kendisini alternatif olarak konumlandıran Rıza Pehlevi ise söz konusu geçiş sürecini “hazırlama aşamasında” olduğunu söyledi.

ABD’de yaşayan Rıza Pehlevi, ocak ayında zirveye ulaşan ülke çapındaki protestolar sırasında uluslararası kamuoyunun gündemine gelmiş, bazı göstericiler eski şahın oğluna destek veren sloganlar atmıştı.

65 yaşındaki Pehlevi, salı günü X platformunda yaptığı paylaşımda, mevcut sistem altında ayrımcılığa uğradığı belirtilen etnik azınlıklara ulusal birlik çağrısında bulundu.

Mevcut çatışma ortamının ayrılık talepleri için kullanılmaması gerektiği mesajını verdi.

"DESTEK HALKA VERİLMELİ"

1979 devriminde eşiyle birlikte İran’dan ayrılmak zorunda kalan ve o tarihten bu yana Paris’te sürgünde yaşayan Farah Pehlevi, uluslararası topluma İran halkının kendi yolunu seçme hakkına saygı gösterilmesi çağrısını yineledi.

“Uluslararası toplumdan beklentim, İranlıların temel haklarını açıkça desteklemesidir: Liderlerini seçme hakkı, özgürce ifade hakkı, onur ve refah içinde yaşama hakkı” diyen Pehlevi, “Destek jeopolitik hesaplara değil, halka verilmelidir.” ifadelerini kullandı.

Pehlevi, ayrıca İranlı yetkililere itidal çağrısında bulunarak, “her türlü kan dökülmesinden kaçınılması” gerektiğini söyledi.

Ocak ayında Tahran’da yaşanan protestoların ardından güvenlik güçlerinin sert müdahalesi gündeme gelmişti. ABD merkezli Human Rights Activists News Agency (HRANA), çoğu protestocu olmak üzere 7 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuş, gerçek sayının daha yüksek olabileceği uyarısında bulunmuştu. Ayrıca ocak ayından bu yana 53 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.

Farah Pehlevi, ocak ayında AFP’ye verdiği bir başka röportajda ise son protesto dalgasının ardından “artık geri dönüş olmadığını” savunmuş, bunun zaferinin “yalnızca İran’ın değil, dünya genelinde barış, güvenlik ve istikrarın da zaferi olacağını” ifade etmişti.

Eski imparatoriçe, Batı yanlısı son şah Muhammed Rıza Pehlevi ile birlikte, monarşiyi devirerek İslam Cumhuriyeti’ni iktidara taşıyan 1979’daki halk devrimi sırasında ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.