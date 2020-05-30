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    Umman’ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp

    Dün itibarıyla etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybederken bir kişi kayboldu.
    • İHA
    • 30.05.2020 - 15:55
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    Umman’ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp

    Umman'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sebebiyle, Zufar, Selala ve Sadah bölgelerinde sel meydana geldi.

    Sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kaybolduğu açıklanırken, mahsur kalan 12 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.

    EV VE ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI

    Selde çok sayıda ev ve sokak zarar görürken, su birikintilerinin altında kalan caddelerde çok sayıda araç sürüklendi.

    Umman meteoroloji uzmanları, ülkenin güneyindeki bölgelerde fırtına ve şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceğini bildirdi.

    Umman’ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp

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