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- Umman’ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp
Umman’ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp
Dün itibarıyla etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybederken bir kişi kayboldu.
- İHA
- 30.05.2020 - 15:55
Umman'da etkisini gösteren şiddetli yağışlar sebebiyle, Zufar, Selala ve Sadah bölgelerinde sel meydana geldi.
Sel felaketinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin kaybolduğu açıklanırken, mahsur kalan 12 kişinin ise kurtarıldığı belirtildi.
EV VE ARAÇLAR SULAR ALTINDA KALDI
Selde çok sayıda ev ve sokak zarar görürken, su birikintilerinin altında kalan caddelerde çok sayıda araç sürüklendi.
Umman meteoroloji uzmanları, ülkenin güneyindeki bölgelerde fırtına ve şiddetli yağışların yarına kadar devam edeceğini bildirdi.
Umman’ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp