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Umman’ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp

Umman’ı sel vurdu: 1 ölü, 1 kayıp

Dün itibarıyla etkili olan şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen selde bir kişi hayatını kaybederken bir kişi kayboldu.