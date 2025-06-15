Ürdün, hava sahasını ikinci kez kapattı

DHA

İsrail'in İran'a saldırıları ile başlayan ve karşılıklı sürdürülen hava harekatları, çevre ülkelerin tedbir alınmasına neden oldu.

Ürdün Sivil Havacılık Düzenleme Kurumu, hava trafiğinin ikinci bir emre kadar geçici olarak durdurulmasına karar verdi.

Kurum, bölgedeki gerilim nedeniyle 13 Haziran'da da ülke hava sahasının geçici olarak kapatıldığını duyurmuştu.

KRAL HÜSEYİN KÖPRÜSÜ BUGÜN YENİDEN YOLCU TRAFİĞİNE AÇILACAK

Ürdün Kamu Güvenliği Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise İsrail tarafından geçici olarak kapatılan Kral Hüseyin Köprüsü'nün bugün saat 08.00'den itibaren yeniden yolcu trafiğine açılacağı kaydedildi.