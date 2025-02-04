Ürdün Trump'ın Gazze teklifini değerlendirdi

AA

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Ürdün'de görüşme gerçekleştirdi.

Safedi, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İSRAİL-FİLİSTİN MESELESİNDE İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM

"Bölgede olumlu gelişmeler var ve bunların üzerinde ilerlemeye ihtiyacımız var" ifadesini kullanan Safedi, insani yardımların Gazze Şeridi'ne ulaştırılması ve ateşkesin sürdürülmesinin öncelikli konular olduğunu vurguladı.

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözüm temelinde barış sağlanması amacıyla ABD ile çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

TRUMP'IN FİLİSTİN ÇAĞRISI

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Trump, Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunmuş, bunun "geçici" veya "uzun süreli" olabileceğini söylemişti.

Bu teklife karşı dünyadan tepkiler gelirken Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Filistin Kahire'de bir zirve düzenleyerek Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi planını reddettiklerini açıklamıştı.