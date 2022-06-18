Ursula von der Leyen: Güney Kıbrıs ve Yunanistan, İsrail enerji bağlantıları için önemli

Ursula von der Leyen: Güney Kıbrıs ve Yunanistan, İsrail enerji bağlantıları için önemli

AB yetkilisi, İsrail ile enerji iş birliğini ilerletmek istediklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail enerjisi konusunda açıklamada bulundu.

AB'nin, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak istediği bir dönemde von der Leyen, İsrail'e ziyaret düzenledi.

"İsrail ile enerji iş birliğimizi artırmak istiyoruz"

Von der Leyen, AB'nin, İsrail'in yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanması için Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın "hayati öneme" sahip olduğunu söyledi.

Girişimi, EuroAsia Interconnector elektrik bağlantısı aracılığıyla gerçekleştireceklerini dile getiren von der Leyen, "İsrail ile enerji iş birliğimizi artırmak istiyoruz." dedi.

AB'nin gaz sevkiyatı arayışları

Kathimerini'nin haberine göre, ocak ayında AB; İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'ın elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak 2 bin megavatlık EuroAsia Interconnector sualtı elektrik kablosunun inşası için 657 milyon euro ayırdı.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile düzenlenen ortak basın toplantısındaki açıklamasında AB Komisyonu Başkanı ayrıca, "Mısır üzerinden Avrupa Birliği'ne gaz sevkiyatını artırmaya hazır olduğunuz büyüleyici projeyi ele aldığımız için çok minnettarım." ifadesini kullandı.