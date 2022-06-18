Petrol
113.61
-5.17%
Euro
18.1855
-0.49%
Dolar
17.325
0.15%
Altın
1.024
-0.85%
Borsa
2533
1.93%
Bitcoin
356.961
-0.80%
BTXN Coin
8.28
-3.72%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C

    Ursula von der Leyen: Güney Kıbrıs ve Yunanistan, İsrail enerji bağlantıları için önemli

    AB yetkilisi, İsrail ile enerji iş birliğini ilerletmek istediklerini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 18.06.2022 - 08:59
    • Güncelleme : 18.06.2022 - 09:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ursula von der Leyen: Güney Kıbrıs ve Yunanistan, İsrail enerji bağlantıları için önemli

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsrail enerjisi konusunda açıklamada bulundu.

    AB'nin, Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak istediği bir dönemde von der Leyen, İsrail'e ziyaret düzenledi.

    "İsrail ile enerji iş birliğimizi artırmak istiyoruz"

    Von der Leyen, AB'nin, İsrail'in yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanması için Güney Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan'ın "hayati öneme" sahip olduğunu söyledi.

    Girişimi, EuroAsia Interconnector elektrik bağlantısı aracılığıyla gerçekleştireceklerini dile getiren von der Leyen, "İsrail ile enerji iş birliğimizi artırmak istiyoruz." dedi.

    AB'nin gaz sevkiyatı arayışları

    Kathimerini'nin haberine göre, ocak ayında AB; İsrail, Rum kesimi ve Yunanistan'ın elektrik şebekelerini birbirine bağlayacak 2 bin megavatlık EuroAsia Interconnector sualtı elektrik kablosunun inşası için 657 milyon euro ayırdı.

    İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile düzenlenen ortak basın toplantısındaki açıklamasında AB Komisyonu Başkanı ayrıca, "Mısır üzerinden Avrupa Birliği'ne gaz sevkiyatını artırmaya hazır olduğunuz büyüleyici projeyi ele aldığımız için çok minnettarım." ifadesini kullandı.

    Ursula von der Leyen: Güney Kıbrıs ve Yunanistan, İsrail enerji bağlantıları için önemli #1


    İlginizi Çekebilir

    Ataşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü
    3. Sayfa

    Ataşehir'de devrilen motosikletin sürücüsü ölümden döndü

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!
    CoinPro

    Ayda 32,000TL kazanmanın yolu, bu yatırım!

    Devlet Bahçeli'den karne mesajı
    Politika

    Devlet Bahçeli'den karne mesajı

    Görüş Bildir