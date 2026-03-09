Ursula von der Leyen: İran rejimi için gözyaşı dökülmemeli

Orta Doğu'daki savaş, Avrupa'nın da gündeminde...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 9-13 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen yıllık AB Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuştu.

İran'daki çatışmaya ilişkin tartışmalar sürerken asıl noktanın kaçırıldığını ifade eden Von der Leyen, burada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İRAN REJİMİ İÇİN GÖZYAŞI DÖKÜLMEMELİ"

Leyen, "Avrupa'nın odaklanması gereken, mevcut durumun gerçekliğidir. Yani dünyayı, bugün gerçekte olduğu gibi görmek. Açık olmak istiyorum; İran rejimi için gözyaşı dökülmemeli.

Bu rejim kendi halkına ölüm ve baskı yaşattı. 17 bin genci katlettiler. Bu rejim, bölgede füzeler ve insansız hava araçlarıyla (İHA) donatılmış vekil güçleri aracılığıyla yıkıma ve istikrarsızlığa neden oldu." dedi.

"BENCE İRAN HALKI KENDİ GELECEKLERİNİ BELİRLEME HAKKINI HAK EDİYOR"

İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin Avrupa ve dünyanın farklı yerlerinde kutlandığını söyleyen Von der Leyen, "Onlar, bu anın özgür bir İran'a giden yolu açabileceğini umuyor.

Bence İran halkı, özgürlüğü, onuru ve kendi geleceklerini belirleme hakkını hak ediyor." şeklinde konuştu.

UKRAYNA MESAJI

Ukrayna'yı ise hem Avrupa'nın ilk savunma hattı hem de müstakbel bir AB üyesi olarak gördüklerini söyleyen Von der Leyen, "Avrupa, başka yerlerde ne olursa olsun, Ukrayna'nın yanında durmaya devam edecek." şeklinde konuştu.

AB'nin Ukrayna'ya verdiği taahhütleri de yerine getirmek zorunda olduğunu kaydeden Von der Leyen, "Burada söz konusu olan şey yalnızca güvenilirliğimiz değil, aynı zamanda güvenliğimizdir. Bu nedenle bizim için son derece açık bir şey var. Ukrayna'ya 90 milyar euroluk krediyi sağlayacağız." dedi.