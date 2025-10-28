Vatikan'dan "Ukrayna'da barış" açıklaması: Çin de sürece dahil edilmeli

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Kardinal Pietro Parolin, Roma Bambino Gesu Hastanesi'ndeki bir etkinliğin ardından gazetecilere konuştu.

Kardinal Parolin, burada, Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış çabalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuya ilişkin bilgiler, Vatikan'ın resmi yayın organlarından "Vatican News"taki haberlerde yer aldı.

"UMUYORUZ Kİ AVRUPA DAHA BELİRGİN BİR ROL ÜSTLENİR"

Kardinal Parolin, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi için Çin'in, Rusya ile olan ilişkilerine işaret ederek, "ABD'nin sürece dahil olması kesinlikle gerekli ve umuyoruz ki Avrupa da daha belirgin bir rol üstlenir. Çin'in de bu konuda söyleyecekleri var." dedi.

"BARIŞA DOĞRU BİRKAÇ ADIM ATABİLMEK İÇİN HERKESİN KATKISINA GERÇEKTEN İHTİYAÇ VAR"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, şu anda Uzak Doğu turunda olduğunu anımsatan Kardinal Parolin, "Nitekim Başkan Trump şu anda bu konuyu ele almak üzere Çin ve Uzak Doğu'da bulunuyor. Barışa doğru birkaç adım atabilmek için herkesin katkısına gerçekten ihtiyaç var." diye konuştu.

Kardinal Parolin, bazı görüşmelerin ve müzakerelerin kamuoyuna kapalı şekilde sürüyor olabileceğini belirterek, bu tür temasların bir ateşkese yol açması umudunu dile getirdi.