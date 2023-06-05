AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Göreve Başlama Töreni'ne katılan liderler arasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da vardı.

Maduro, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende hazır bulundu. Sonrasında ise törenden ve Türkiye'den görüntüler paylaştı.

Venezuela lideri, Twitter hesabından paylaştığı klipte, törenin yanı sıra Ankara ve İstanbul'dan görüntülere yer verdi.

Erdoğan'ın tören sırasında Devlet Başkanı Maduro'ya teşekkür ettiği cümleleri klipte gösteren Maduro, şu ifadeleri kullandı:

Venezuela ve Türkiye, hakların refahı ve ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için birlik içinde hareket ediyor.



Kardeşim Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı döneminin yeni aşaması çerçevesinde, Türkiye Cumhuriyeti refah yolundadır. Bağlılık, Egemenlik ve Demokrasi!