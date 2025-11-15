Venezuela lideri Maduro: Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Donald Trump yönetimindeki ABD'nin Karayip Denizi'ndeki askeri hareketliliği nedeniyle Venezuela ile yaşadığı gerginlik sürüyor.

Başkent Caracas’ta düzenlenen uluslararası hukukçular toplantısına katılan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD halkına seslenerek, Gazze’de yaşananların kendi ülkesinde de yaşanılabileceği uyarısında bulundu.

ABD HALKINA SESLENDİ: GÜNEY AMERİKA'DA YENİ BİR GAZZE Mİ İSTİYORSUNUZ"

Maduro, ABD'yi hedef alarak, "ABD halkına sesleniyorum, insanlık Gazze'deki soykırımdan dolayı yeteri kadar acı çekiyor zaten. Gazze’de yaşananların soykırım olduğunu kabul etmeyen neredeyse hiçbir halk kalmadı. ABD tarihinde ilk kez yapılan anketlere göre özellikle genç kesim Gazze'de olanları soykırım olarak görüyor.

Her gün ateşkesi ihlal eden saldırılar yapıyorlar. Siyonist İsrail devletinin savaş uçaklarının bombaları sonucu Filistinli çocuklar ve kadınlar öldürüldü. Bu gerçek olan bir şey. Güney Amerika'da yeni bir Gazze mi istiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

"WASHİNGTON İNSANLIĞA YÖNELİK SALDIRILAR YÜRÜTÜYOR"

Maduro, ABD’nin yalnızca Venezuela’yı hedef almadığını savunarak, Washington yönetiminin aynı zamanda tüm Latin Amerika’ya ve dolayısıyla insanlığa yönelik saldırılar yürüttüğünü belirtti.

"BİZ, BUNA HAYIR DEMENİZİ İSTİYORUZ"

ABD'nin geçmişteki işgallerini hatırlatan Maduro, şunları ifade etti:

"ABD halkına soruyorum, bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni bir Afganistan mı istiyorsunuz? Yeni bir Vietnam mı istiyorsunuz? Libya’nın tekrar yaşanmasını mı istiyorsunuz? Yoksa Gazze’den daha kötü bir senaryo mu istiyorsunuz? Biz, buna hayır demenizi istiyoruz. Burada uluslararası hukuk kazanacak, barış kazanacak. Halkımız ise istikrarını, egemenliğini ve var olma hakkını koruyacak."

Devlet Başkanı Maduro'nun sözleri salondakiler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı.

KARAYİPLER'DEKİ HAREKETLİLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi olan USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.