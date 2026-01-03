Venezuela'da yaşanan patlamanın en net görüntüleri Venezuela'nın başkenti Caracas'ta en az 7 noktada patlama meydana geldi. Patlamaların sorumlusu olarak ise ABD iddia ediliyor.

Göster Hızlı Özet Caracas'ta yerel saatle 02.00'de patlama oldu ve en az yedi noktada patlama kaydedildi.

Elektrik kesintileri ve uçak sesleriyle birlikte gözler ABD'ye çevrildi.

Trump, Maduro'yu baskılamak için yaptırımları artırmış ve bölgede askeri varlığı güçlendirmişti. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Venezuela'nın başkenti Caracas'ta, yerel saatle 02.00 sıralarında patlama yaşandı. Kentin üstünde dumanlar yükselirken şehrin güney kesiminde, büyük bir askeri üssün yakınında elektrik kesintisi yaşandı. EN NET GÖRÜNTÜLER: EN AZ 7 PATLAMA Kent semalarından uçak sesleri duyuluyor. En az 7 patlama olduğu kaydedildi. Bölgeden gelen patlamalara ilişkin henüz net bir açıklama yok, ancak gözler ABD'ye çevrilmiş durumda. TRUMP BASKIYI ARTIRMIŞTI ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu görevinden ayrılmaya zorlamak için yaptırımları genişletmiş ve bölgedeki ABD askeri varlığını artırmıştı. OPERASYON SİNYALİ Pasifik Okyanusu ve Karayip Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı iddia edilen gemilere yönelik iki düzineden fazla saldırı düzenleyen ABD hükümeti, Venezuela'da kara operasyonları düzenleyeceğine dair defalarca söz vermişti. Dünya Haberleri Venezuela'da yaşanan patlama sonrası seferberlik ilanı

