Victoria Beckham, eski giyim tarzını eleştirdi

Ünlü moda tasarımcısı, tarzının zaman içinde rahatladığını söyledi.

Bir dönemin ünlü futbolcusu David Beckham'ın eşi moda tasarımcısı ve şarkıcı Victoria Beckham, kendi giyim tarzını eleştirdi.

46 yaşındaki tasarımcıya zaman içinde değişen giyim tarzı soruldu. Beckham, “Spice Girls’deyken, grubu giydiren stilistler vardı, fakat kişisel hayatımda herhangi bir stilistle çalışmadım.

"TARZIM ZAMANLA RAHATLADI"

Eskiden korseyle şekillendirilmiş çok fazla kıyafet giyerdim ve halen bu kıyafetlerin bazılarını giyiyorum ama tarzım zamanla daha rahat bir şekle büründü." yanıtını verdi.

"ÇOK DAR GİYİNMEK GÜVENSİZLİK BELİRTİSİYDİ"

The Guardian'ın haberine göre, Beckham, "Geriye dönüp baktığımda, sanırım hep çok dar, vücuda tam oturan kıyafetler giymek güvensizlik belirtisiydi." ifadesini kullandı.

İŞ HAYATI, GİYİM TARZINI DEĞİŞTİRDİ

Dört çocuk annesi, iş hayatına yoğunlaştıkça giyim tarzının da değiştiğini söyledi ve ekledi:

"Her şeyi yüksek topuklular üzerinde stüdyoda yapamam. Aynı anda pek çok şey yapıyorum: anne olmak, eş olmak ve her gün stüdyoda olmak."

"YAŞLANDIKÇA, GÜVENİM ARTTI"

Yaşlandıkça kendine olan güveninin arttığını belirten Victoria Beckham, "Bana neyin yakıştığını, neyin iyi durduğunu, güvenli ve rahat hissetiren şeylerin neler olduğunu biliyorum." diye konuştu.