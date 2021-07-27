İki kardeş, bahçe kapısına asılarak oyun oynarken kapı yerinden çıktı. Bir çocuk, demir kapının altında kaldı.

Vietnam'da iki kardeş, bahçe kapılarına asılarak oyun oynamaya başladı.

Kapılardan biri yerinden çıkarak çocuğun üzerine düştü.

Diğer çocuk oyun oynamayı bırakı,p demir kapının altında kalan kardeşini kurtarabilmek için uğraştı.

Kapıyı ilk etapta kaldırmayı başaramayan çocuk, çevresinde yardım edecek birini göremeyince tekrar denedi.

KAMERAYA YANSIDI

Çocuk, yeniden kaldırdığı kapının altından kardeşini çıkardı.

Yaşanan kaza anları, güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Vietnam’da bir çocuk, demir kapının altında kaldı VİDEO



“HASTANEDE KALMAK ZORUNDA KALDI”

Çocukların babaları Huu Nhan, olaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

“Oğlum kafa travması geçirdi ve hastanede kalmak zorunda kaldı. Çok zordu ama umarım bu, diğer ebeveynlere daha dikkatli olmaları için bir uyarı olur."