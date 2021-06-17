Vladimir Putin, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesini değerlendirdi

Rus lider, ABD'nin çekilmesinden sonra ortaya çıkacak muhtemel tabloya işaret etti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeminde, ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesi konusu vardı.

Putin, çekilme kararının Rusya için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Rus lider, video konferans yöntemiyle Rusya’da öğrencilerin mezuniyet programına katılarak, dün Cenevre’de ABD Başkanı Joe Biden ile gerçekleştirdiği görüşmeye ve Afganistan'dan çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"GÜVENLİĞİN NASIL SAĞLANACAĞI ÇOK ÖNEMLİ"

Putin, "Örneğin ABD askerleri Afganistan’dan çekiliyor. Orası bize çok yakın bir bölge. Tacikistan’da askeri üssümüz var. Bu gelişmeye nasıl dahil olacağız veya bölgede güvenliği nasıl sağlayacağız? Bu çok önemli bir soru." şeklinde konuştu.

Biden’a yönelik medyada yer alan bazı eleştirilerin gerçeği yansıtmadığını anlatan Putin, "Uzun bir yolculuk yapmasına rağmen, 2,5 saate yakın yaptığımız yüz yüze görüşmede konulara tümüyle hakimdi. Kendisi gerçekten profesyonel ve onunla çalışırken bir konuyu kaçırmamak için oldukça dikkatli olmak gerekiyor." diye konuştu.

KÜRESEL SİLAHLANMA

ABD tarafıyla yapılan görüşmede, iki ülke arasındaki görüş ayrılıklarını da ele aldıklarını dile getiren Putin, "Küresel silahlanma yarışı sorununa gelirsek, bu sorun Rusya’nın inisiyatifiyle yapılmıyor. Bu yarış gizli veya açık şekilde yürütülmeye devam ediyor." dedi.

Vladimir Putin, ABD Başkanı ile görüşmesinde iklim değişikliği, küresel ısınma ve Arktik bölgesindeki gelişmelerin de istişare edilen konular arasında yer aldığını ifade ederek, "Bu tür konuları çatışma unsuru haline getirmek yerine hem Rusya’nın hem de ABD’nin fayda sağlayacağı şekilde çözmek gerekmektedir." ifadesini kullandı.