Vladimir Putin, Angela Merkel'den özür diledi: Köpeklerden korktuğunu bilmiyordum

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Hayvan fobisi ile bilinen eski Almanya Başbakanı Angela Merkel'in anılarından oluşan bir kitap piyasaya sürüldü.

İlgi gören anı kitabında, Merkel'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili söylediği bazı açıklamalar ilgi çekti.

"GÜÇ GÖSTERİSİ İÇİNDİ"

Merkel, 2007 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptıkları toplantıya değinerek, Putin'in “güç gösterisi yapmak için” evcil hayvanını toplantıya sokmakla ve kendisini rahatsız etmekle suçladı.

Kitapta yer alan bu metinlerin tüm dünyada ses getirmesinin ardından Putin, açıklama yaptı.

PUTİN ÖZÜR DİLEDİ

Putin, Merkel'den özür dileyerek 2007 yılında yaptıkları toplantıya köpeğini getirirken kendisini kasıtlı olarak korkutmak istemediğini söyledi.

"SANA ACI ÇEKTİRMEK İSTEMEDİM"

Putin, "Köpeklerden korktuğunu bilmiyordum Angela, lütfen beni affet, sana acı çektirmek istemedim. Aksine, konuşmamız için uygun bir atmosfer yaratmak istedim. Beni tekrar görmeye gelme ihtimalin varsa, ki bunun pek olası olmadığının farkındayım, bunu hiçbir koşul altında tekrar yapmayacağım." açıklamasında bulundu.

MERKEL VE PUTİN GÖRÜŞMESİ

2007 yılında Rusya'nın güneyindeki Soçi şehrinde gerçekleşen görüşmede Putin'in siyah Labrador cinsi köpeği "Kony", toplantı odasına girerek Merkel'e yaklaştı. Eski şansölye, anılarında "Putin'in yüz ifadelerinden olup bitenlerden keyif aldığı açıkça belliydi." diye yazdı.