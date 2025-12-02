Vladimir Putin: Avrupa savaşmak istiyorsa hazırız

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş devam ediyor.

İki ülke arasındaki savaşı bitirmek için ABD'nin hazırladığı 28 maddelik plan tartışılmaya devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den yeni açıklamalar geldi.

Putin, Karadeniz'de yaşanan son gelişmelere ve Ukrayna barış görüşmelerine ilişkin konuştu.

UKRAYNA'YA YÖNELİK SALDIRILAR ARTIRILACAK

Karadeniz'deki gemi saldırılarını hatırlatan Putin, şunları kaydetti:

Rusya, tankerlere yapılan saldırılara karşılık Ukrayna limanlarına ve bu limanlara giren gemilere yönelik saldırılarını genişletecek.

"AVRUPA SAVAŞ İSTİYORSA HAZIRIZ"

Avrupa'nın taleplerini Rusya'nın kabul etmesinin mümkün olmadığını belirten Putin, "Onların amacı barış değiş, savaşın tarafındalar" ifadelerini kullandı.

Olası savaş ihtimaline de değinen Putin, "Biz savaş istemiyoruz ama Avrupa savaşmak istiyorsa biz şimdi hazırız" dedi.

RUS TANKERLERİNE SALDIRI

Ukrayna, Karadeniz açıklarında ilerleyen Rus petrol tankerleri KAIRO ve VIRAT'a saldırı düzenlemişti.

Saldırıya dair görüntüler Ukrayna istihbaratı tarafından yayınlanmışı.