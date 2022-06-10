Vladimir Putin: Batı, Rus enerjisini yıllarca reddedemez

Rus lider, petrol hacminin küresel ölçekte düştüğünü, fiyatların ise yükseldiğini söyledi. Putin, Batı'nın doğalgaz bağımlılığına değindi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeminde, Batılı ülkeler tarafından uygulanan yaptırımlar vardı.

Genç girişimciler grubuyla başkent Moskova'da bir araya gelen Putin, konuyu değerlendirdi.

"Birkaç yıl daha kesemezler"

Putin, Batı'nın Rus petrol ve gazını birkaç yıl daha kesemeyeceğini söyledi.

Gelecekte ne olacağını kimsenin bilmediğini belirten Putin, bu nedenle Rus şirketlerinin "petrol kuyularının üzerine beton dökmeyeceklerini" de sözlerine ekledi.

"Petrol hacmi düşüyor, fiyatlar yükseliyor"

Putin'in açıklaması, ABD'li bir yetkilinin, Rusya'nın enerjiden elde ettiği kârın savaş öncesine göre daha yüksek olabileceğini söylemesinin ardından geldi.

Söyleşide Putin, "Dünya pazarında petrol hacmi düşüyor, fiyatlar yükseliyor. Şirket kârları artıyor." dedi.

AB'nin doğalgazda Rusya'ya bağımlılığı

BBC'nin aktardığına göre, Avrupa Birliği (AB), doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyor.

Birlik, 2022 yılı sonuna kadar Rus petrolüne olan bağımlılığını yüzde 90 oranında azaltmayı taahhüt etti, ancak şimdiye kadar gaz konusunda herhangi bir hedef belirlemedi.