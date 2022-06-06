Vladimir Putin: Batılı ülkeler, küresel enflasyona neden oldu

Vladimir Putin: Batılı ülkeler, küresel enflasyona neden oldu

Rus lider, "Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına yol açtı" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enflasyona dair değerlendirmelerde bulundu.

Putin, dünya genelinde yükselen enflasyondan Batı'yı sorumlu tuttu.

15 Haziran’da başlayacak 25'inci St. Petersburg Ekonomi Forumu (SPIEF) dolayısıyla bir yazı kaleme alan Putin, forumun, tüm uluslararası toplum için zor bir zamanda gerçekleşeceğini hatırlattı.

"Yaptırımlar küresel enflasyon dalgasına yol açtı"

Putin, Batılı ülkelerin uyguladığı ekonomik politikaların küresel ekonomiye zarar verdiğini vurguladı ve şöyle dedi:

"Batılı ülkelerin ekonomide yaptığı hatalar ve yaptırımlar, küresel enflasyon dalgasına, tedarik ve üretim zincirlerinin yok olmasına, yoksulluk ve gıda kıtlıklarında keskin bir artışa yol açtı.”

"Ekonomik egemenliği güçlendireceğimiz bir dönem olacak"

AA'nın haberine göre, yaşanan zorlukların yeni fırsatlar da yarattığını belirten Putin, görüşlerini şu şekilde tamamladı:

"Bu nedenle forumun sloganı ‘Yeni Dünya-Yeni Fırsatlar’ oldukça yerindedir. 2020’li yılların, Rusya için ekonomik egemenliğini güçlendireceği bir dönem olacağından eminim."