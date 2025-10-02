Vladimir Putin: Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık

Rusya-NATO hattında dikkat çeken açıklama...

Valday Uluslararası Tartışma Kulübü'ne katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, önemli açıklamalarda bulundu.

Putin, yaptığı açıklamalarla Batı ülkelerine yönelik eleştirilerini sürdürürken NATO'ya ilişkin çıkışı gündem oldu.

"NATO'YA SALDIRACAĞIMIZ İDDİASI SAÇMALIK"

Rusya'nın bir sonraki hedefinin NATO olacağı iddiaları hakkında konuşan Putin, şunları kaydetti:

Rusya'nın NATO'ya saldıracağı yönündeki açıklamalar tamamen saçmalık. Avrupa, Rusya’nın düşman olduğunu yüzyıllar önce kafasında kurmuş.



Rusya’nın Avrupa’nın militarizasyonuna cevabı etkili olacak, asla zayıflık ve kararsızlık göstermeyecek.

"DÜNYADA ARTIK TEK TARAFLI KARAR ALINAMAZ"

Avrupa ve ABD'ye eleştirilerde bulunan Putin, "Batılı ülkeler mutlak hegemonyalarını dayatmaya çalışıyorlar ancak bu artık mümkün değil.

Dünyada başkalarının çıkarlarını görmezden gelen tek taraflı bir karar alınamaz" ifadelerini kullandı.

"BATI, UKRAYNA İÇİN ÜZÜLMÜYOR"

Batı ülkelerinin Ukrayna konusunda iki yüzlü olduğu söyleyen Putin, şöyle konuştu:

Batı, Ukrayna halkı için üzülmüyor. Onları feda edilebilir görüyor.



Avrupa, Ukrayna’daki çatışmayı sürekli tırmandırıyor. Başka hiçbir amaçları yok.



Eğer NATO, Rusya sınırlarına yaklaşmamış olsaydı Ukrayna’daki çatışma önlenebilirdi.

"HER GÜCÜN BİR SINIRI VARDIR"

Rus lider, ülkelerin çıkarlarının her zaman tam anlamıyla örtüşmeyeceğine dikkat çekerek, "Her gücün bir sınırı vardır. Ülkeler kendi çıkarlarını korumak için zaman zaman çatışmaya girebilir" dedi.

Son yıllarda artan yaptırımlara da değinen Putin, "Rakiplerimiz yaptırımlar yoluyla bizi boyunduruk altına almak için ellerinden geleni yaptı. Ancak eşi benzeri görülmemiş zorluklarla mücadelede ne kadar etkili olduğumuzu gösterdik" ifadelerini kullandı.